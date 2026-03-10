Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penjualan Eceran Februari 2026 Diprediksi Tumbuh 6,9 Persen, Didorong Ramadhan dan Lebaran

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |15:04 WIB
Penjualan Eceran Februari 2026 Diprediksi Tumbuh 6,9 Persen, Didorong Ramadhan dan Lebaran
Penjualan Eceran Februari 2026 Diprediksi Tumbuh 6,9 Persen, Didorong Ramadhan dan Lebaran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas belanja masyarakat Indonesia menunjukkan tren penguatan yang signifikan pada awal tahun 2026. Bank Indonesia (BI) memperkirakan kinerja penjualan eceran pada Februari 2026 akan mengalami peningkatan, baik secara tahunan maupun bulanan, didorong oleh persiapan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan optimisme tersebut tercermin dari angka Indeks Penjualan Riil (IPR) yang mencatatkan pertumbuhan positif.

"Hal ini tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 yang secara tahunan diprakirakan tumbuh sebesar 6,9 persen (yoy)," kata Ramdan dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Januari 2026 yang tercatat sebesar 5,7 persen (yoy).

Secara bulanan, penjualan eceran juga diprediksi melesat hingga 4,4 persen (month-to-month/mtm). Ramdan menjelaskan bahwa peningkatan ini merupakan imbas langsung dari lonjakan permintaan domestik menyambut hari raya.

"Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan masyarakat saat Ramadhan dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H," ujar Ramdan.

Beberapa kelompok barang yang menjadi motor penggerak utama pada periode ini meliputi Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya dan Subkelompok Sandang (Pakaian).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204464/bank_indonesia-gAbh_large.jpg
Rupiah Tertekan Konflik Timur Tengah, BI Siagakan Intervensi di Pasar Spot dan DNDF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203149/bank_indonesia-dTNB_large.jpg
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp10.117 Triliun pada Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202691/bank_indonesia-vzn0_large.jpg
BI Dinilai Punya Ruang Turunkan Suku Bunga Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202543/qris-gsj7_large.png
QRIS Tap Bisa Digunakan di iPhone? Ini Penjelasan BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202531/gubernur_bank_indonesia-FQVR_large.jpeg
Soal Rupiah Dinilai Undervalued, Ini Penjelasan Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202510/ekonomi-Ehkn_large.jpg
BI Catat Kredit Perbankan Januari 2026 Tumbuh 9,96 Persen, Sektor Investasi Jadi Motor Utama
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement