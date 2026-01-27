Bos BCA soal Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI: Ide Baru Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hendra Lembong memberikan respons atas terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Pernyataan ini disampaikan Hendra di tengah momentum pengesahan Thomas di Rapat Paripurna DPR pada hari ini.

Hendra mengungkapkan bahwa sektor perbankan menaruh harapan besar pada sosok yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan tersebut untuk memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kemajuan ekonomi nasional.

"Mengenai pertanyaan Pak Thomas Djiwandono terpilih Deputi Gubernur, ya tentu harapannya beliau bisa membawa ide-ide baru yang lebih baik lagi untuk membantu pertumbuhan ekonomi," ujar Hendra dalam virtual press conference paparan kinerja sepanjang tahun 2025 BCA, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Hendra menambahkan bahwa pihak BCA berencana untuk segera melakukan koordinasi dengan Thomas setelah prosesi pelantikan resmi dilakukan guna membahas langkah-langkah strategis bagi industri perbankan ke depan.

Pengangkatan Thomas Djiwandono telah mencapai babak final secara konstitusional. Tadi siang, Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 secara resmi mengetok palu persetujuan atas hasil uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi XI.

Thomas terpilih setelah menyisihkan dua kandidat internal BI melalui musyawarah mufakat. Visi utamanya untuk membangun sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal dan moneter demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi alasan kuat para anggota dewan memberikan restu.