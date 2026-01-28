Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sowan ke Gubernur BI, Thomas Djiwandono Tegaskan Independensi Harga Mati

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |16:58 WIB
Sowan ke Gubernur BI, Thomas Djiwandono Tegaskan Independensi Harga Mati
Deputi Terpilih Bank Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono, melakukan kunjungan untuk menemui Gubernur BI, Perry Warjiyo, di Gedung Bank Indonesia, Rabu (28/1/2026). 

Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi formal pasca pengesahan dirinya oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna sehari sebelumnya.

Meski telah bertemu dengan pucuk pimpinan bank sentral, Thomas memilih untuk tetap rendah hati dan menghormati prosedur administrasi negara yang sedang berjalan. 

Dia menegaskan bahwa pembagian tugas spesifik dirinya di Dewan Gubernur baru akan diputuskan setelah prosesi pelantikan di Mahkamah Agung.

“Saya katakan tadi kan saya ke sana untuk sowan ya apa nanti hal saya nanti ditugaskan apa sebagai Deputi itu sesudah saya dilantik oleh Mahkamah Agung. Saya masih Deputi Gubernur Terpilih dan saat ini ya secara legalistiknya lah kira-kira gitu. Jadi sekali lagi ini bukan saatnya saya menjelaskan peran saya di apa sebagai Anggota Dewan Gubernur nanti tapi saya tadi ketemu Pak Gubernur, pertama dari saya adalah sowan, kedua ya saya mendengarkan masukan-masukan dari beliau,” ujar Thomas kepada awak media di Kemenkeu.

Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi intervensi pemerintah mengingat latar belakangnya sebagai Wakil Menteri Keuangan dan pengurus partai, Thomas menanggapi hal tersebut sebagai opini yang wajar namun perlu dibuktikan melalui tindakan nyata. 

Dia menekankan bahwa independensi Bank Indonesia adalah harga mati yang akan ia jaga melalui profesionalitas.

 

