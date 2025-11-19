BI Diproyeksi Tahan Suku Bunga di 4,75 Persen

JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 18–19 November 2025. Keputusan BI akan diumumkan hari ini, Rabu (19/11/2025).

Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky menjelaskan bahwa keputusan untuk menahan suku bunga didorong oleh beberapa faktor krusial, terutama tekanan eksternal dan kekhawatiran domestik.

"Dalam situasi ini, mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% akan memberikan acuan yang diperlukan. Mempertahankan suku bunga akan membantu membatasi tekanan pada mata uang dan memperkuat kepercayaan terhadap kemandirian kebijakan Bank Indonesia,” kata Riefky dalam Laporan Seri Analisis Makroekonomi RDG BI November 2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Saat ini, inflasi mulai meningkat dan berpotensi naik seiring dengan puncak permintaan musiman. Di sisi lain, adanya arus keluar portofolio dan pelemahan Rupiah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas eksternal.

Selain itu, meningkatnya kekhawatiran tentang risiko fiskal dan quasi-fiskal turut memengaruhi sentimen investor terhadap sinyal kebijakan BI.

Inflasi tahunan pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/y.o.y), naik dari 2,65 persen pada bulan sebelumnya. Meskipun menjadi tingkat tertinggi sejak April 2024, angka tersebut masih berada dalam rentang target BI (1,5 persen–3,5 persen).