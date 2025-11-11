BI Prediksi Kinerja Penjualan Eceran Meningkat di Oktober 2025

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja penjualan eceran diprakirakan tetap tumbuh pada Oktober 2025.

Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2025 yang diprakirakan tumbuh sebesar 4,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,7 persen (yoy).

“Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya,” tulis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (11/11/2025).

Secara bulanan, penjualan eceran pada Oktober 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 0,6 persen (mtm), didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal.

Pada September 2025, IPR tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,5 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh peningkatan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi.