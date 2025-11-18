7 BUMN Karya Berebut Tender, Danantara: Tidak Sehat, Kita Saling Bunuh

JAKARTA - Danantara Indonesia menyoroti sistem tender proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini.

Pasalnya, dari satu proyek saja, sesama perusahaan negara akan saling berkompetisi. Mulai menurunkan harga hingga menggerus margin kerap dilakukan agar mendapatkan sebuah pekerjaan.

"Banyak bisnis BUMN ini yang saling kanibal, contoh BUMN Karya, tujuh karya itu kalau tender, tujuh-tujuhnya berkompetisi, turunin harga, sampai tidak ada margin lagi juga tetap diturunin, yang penting dapat kerjaan. Hal seperti itu sangat tidak sehat, tidak make sense, kita saling bunuh di dalam," ujar Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy.

Selain itu, Danantara Indonesia mengungkapkan perencanaan pembangunan infrastruktur selama ini masih kurang matang. Hal ini membuat estimasi biaya proyek membengkak hingga waktu pelaksanaan meleset dari target.

Hal ini menjadi momok terutama untuk perusahaan negara atau BUMN Karya, yang kerap menanggung beban konstruksi yang tinggi. Pada akhirnya, kondisi keuangan menjadi kurang sehat seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan pelat merah belakangan ini.