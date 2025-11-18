Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 BUMN Karya Berebut Tender, Danantara: Tidak Sehat, Kita Saling Bunuh

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |05:12 WIB
7 BUMN Karya Berebut Tender, Danantara: Tidak Sehat, Kita Saling Bunuh
Banyak bisnis BUMN ini yang saling kanibal gegara tender proyek. (Foto ;Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA - Danantara Indonesia menyoroti sistem tender proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini.

Pasalnya, dari satu proyek saja, sesama perusahaan negara akan saling berkompetisi. Mulai menurunkan harga hingga menggerus margin kerap dilakukan agar mendapatkan sebuah pekerjaan.

"Banyak bisnis BUMN ini yang saling kanibal, contoh BUMN Karya, tujuh karya itu kalau tender, tujuh-tujuhnya berkompetisi, turunin harga, sampai tidak ada margin lagi juga tetap diturunin, yang penting dapat kerjaan. Hal seperti itu sangat tidak sehat, tidak make sense, kita saling bunuh di dalam," ujar Managing Director Non-Financial Holding Operasional Danantara, Febriany Eddy.

Selain itu, Danantara Indonesia mengungkapkan perencanaan pembangunan infrastruktur selama ini masih kurang matang. Hal ini membuat estimasi biaya proyek membengkak hingga waktu pelaksanaan meleset dari target.

Hal ini menjadi momok terutama untuk perusahaan negara atau BUMN Karya, yang kerap menanggung beban konstruksi yang tinggi. Pada akhirnya, kondisi keuangan menjadi kurang sehat seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan pelat merah belakangan ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184062//infrastruktur-T7Hx_large.jpg
26 BUMN Bangun Infrastruktur Pendidikan hingga Ekonomi di Desa Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184043//grafik-YupO_large.png
Ini yang Bikin BUMN Sakit-sakitan sampai Saling Kanibal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3183982//bumn_rugi-JBYn_large.jpg
Danantara Ungkap 1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183627//jurusan-dFwP_large.jpg
Daftar 5 Jurusan yang Bisa Kerja di BUMN dengan Gaji Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183762//bumn-hT57_large.png
1.000 Perusahaan BUMN tapi Setengahnya Merugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183755//dananatara-NgPb_large.png
Terungkap! Ada Back Actor yang Bikin BUMN sampai 1.000 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement