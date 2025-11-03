Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |21:17 WIB
BI Prediksi Ekonomi Indonesia Kuartal III-2025 di Atas 5,12 Persen
Gubernur Bank Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal II-2025 yang tercatat sebesar 5,12 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Perry, peningkatan ini didorong oleh kinerja ekspor yang masih solid dan menjadi salah satu penopang utama laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Perry menambahkan, pertumbuhan pada kuartal IV-2025 juga diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.

Dengan tren tersebut, Perry optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 akan berada di kisaran atas dari proyeksi BI, yakni antara 4,7 persen hingga 5,5 persen.

“Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan,” paparnya.

 

