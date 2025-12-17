BI Kirim Tambahan Uang Tunai ke Wilayah Bencana Sumatera

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memastikan ketersediaan dan distribusi uang Rupiah di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera tetap terjaga. Melalui koordinasi lintas instansi, bank sentral melakukan pengiriman pasokan uang tambahan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.

Deputi Gubernur BI, Ricky Perdana Gozali mengatakan, distribusi uang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jalur logistik yang tersedia, bekerja sama dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah.

“Kami sudah melakukan penambahan pengiriman uang Rupiah tambahan ke wilayah bencana melalui berbagai moda transportasi alternatif yang kita sudah lakukan,” ujar Ricky dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/12/2025).

Ricky menambahkan, pihaknya mengandalkan jaringan 46 Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) di seluruh Indonesia untuk memastikan sirkulasi uang tunai tetap berjalan. Fokus utama saat ini adalah wilayah Sumatera bagian utara dan barat yang sedang dilanda musibah.

Kantor perwakilan yang bergerak aktif dalam pemenuhan kebutuhan ini antara lain BI Sibolga dan Lhokseumawe (Banda Aceh), BI Pematangsiantar (Sumatera Utara), serta BI Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

“Kami berusaha memastikan bahwa penyediaan uang Rupiah ini tetap kami penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Ricky.