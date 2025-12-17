Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |14:50 WIB
BI Kembali Tahan Suku Bunga di Level 4,75 Persen
Gubernur Bank Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75 persen. Keputusan itu ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) 16-17 Desember 2025.

BI juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen.

"Berdasarkan asesmen dan proyeksi tersebut, Rapat Dewan Gubernur pada tanggal 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate tetap sebesar 4,75 persen," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan perekonomian nasional.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, serta perlunya untuk terus turut mendorong ekonomi yang lebih tinggi," jelas Perry

 

