HOME FINANCE HOT ISSUE

Dampak Bencana Sumatera Akan Tekan Ekonomi Indonesia, Ini Hitung-hitungan BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:04 WIB
Dampak Bencana Sumatera Akan Tekan Ekonomi Indonesia, Ini Hitung-hitungan BI
Dampak Bencana Sumatera Akan Tekan Ekonomi Indonesia, Ini Hitung-hitungan BI (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memantau secara intensif dampak ekonomi akibat bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan, meskipun asesmen akhir masih memerlukan koordinasi data yang lebih lengkap, hitungan sementara menunjukkan adanya dampak negatif pada aktivitas ekonomi nasional.

Aida menjelaskan, mengukur dampak bencana merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi, mulai dari kerugian aset, terhentinya produktivitas, hingga upaya rekonstruksi.

Saat ini, BI bersama Kantor Perwakilan Daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk meringankan beban masyarakat serta memitigasi kelangkaan barang pokok.

“Sebagai asesmen kami sementara, metode yang dilakukan adalah melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari dan dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif. Tetapi karena tadi masih perhitungan sementara, dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” jelas Aida dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (17/12/2025).

Selain itu, Aida menyampaikan rasa simpati mendalam dari jajaran bank sentral atas musibah tersebut. “Izinkan saya menggarisbawahi kembali pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur tentang rasa prihatin dan duka kami, keluarga besar Bank Indonesia atas bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” ujar Aida.

Terkait pengaruh bencana terhadap kenaikan harga barang (inflasi), BI masih menunggu data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

 

