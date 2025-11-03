Advertisement
HOT ISSUE

Ekonomi RI Tembus 5,5%, Purbaya Dijanjikan Hadiah oleh Prabowo

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |13:55 WIB
Ekonomi RI Tembus 5,5%, Purbaya Dijanjikan Hadiah oleh Prabowo
Menkeu Purbaya di ruang rapat Komite IV DPD RI, Gedung Nusantara IV. (Foto: Okezone.com/DPD RI)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah dijanjikan hadiah oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, hadiah tersebut tentunya memiliki persyaratan khusus.

Mulanya, dalam rapat bersama Komite IV DPD RI, Purbaya mengungkapkan target pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV mendatang, di mana ia menargetkan pertumbuhan di atas 5,5 persen.

"Target kita adalah triwulan keempat ini ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kata Pak Presiden, kalau di atas 5,5 persen, saya dikasih hadiah. Cuma nggak tahu hadiahnya apa," kata Purbaya sambil tertawa di ruang rapat Komite IV DPD RI, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Meskipun dijanjikan hadiah, Purbaya mengaku tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, ia ingin menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi semakin cepat.

 

Halaman:
1 2
