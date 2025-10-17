Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos BTN Janji Serap Rp200 Triliun Lebih Tinggi, Purbaya: Kalau Enggak Akan Dialihkan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |14:36 WIB
Bos BTN Janji Serap Rp200 Triliun Lebih Tinggi, Purbaya: Kalau Enggak Akan Dialihkan
Menkeu Purbaya mengaku belum bertemu dengan Dirut BTN Nixon LP Napitupulu. (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)




JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), Nixon LP Napitupulu, hingga saat ini. Pertemuan nantinya akan membahas serapan dana pemerintah dari alokasi Rp200 triliun untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut Purbaya, pertemuan belum berlangsung karena belum menemukan waktu yang tepat.

“Yang itu, yang BTN Dirut-nya mau menghadap saya, belum ketemu-ketemu sampai sekarang,” ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Purbaya menjelaskan, sebelumnya Nixon telah berjanji akan meningkatkan serapan dana pemerintah untuk sektor pembiayaan perumahan.

Namun, hingga kini laporan resmi terkait peningkatan tersebut belum diterimanya secara langsung.

“Tapi bilang sih secara nggak langsung sudah lebih tinggi dibanding yang dilaporkan waktu itu. Kan dia berjanji lebih tinggi lagi, mungkin minta tambahan. Tapi saya akan lihat nanti,” katanya.

Menurut Purbaya, pemerintah akan mengevaluasi realisasi penyaluran dana yang dititipkan di bank-bank pelat merah. Jika serapan oleh BTN tidak optimal, pemerintah membuka opsi untuk mengalihkan sebagian dana tersebut ke bank lain yang dinilai memiliki kapasitas lebih baik.

“Kalau nggak terserap, pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank DKI maupun Bank Jatim yang backing-nya kuat. Cuma itu aja kelihatan, yang lain saya belum lihat,” tegasnya.

 

