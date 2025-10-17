Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Ancam Tarik Sisa Anggaran Kementerian untuk Bayar Utang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |06:36 WIB
Purbaya Ancam Tarik Sisa Anggaran Kementerian untuk Bayar Utang
Purbaya Ancam Tarik Sisa Anggaran Kementerian untuk Bayar Utang (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa realokasi anggaran dari kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki serapan belanja rendah hingga akhir Oktober 2025. Dana yang tidak terserap tersebut akan dipindahkan ke pos belanja lain, atau digunakan untuk mengurangi utang negara.

Purbaya menjelaskan, saat ini prioritasnya bukanlah menargetkan pemotongan anggaran, melainkan mendorong K/L agar segera menyerap dananya sebelum akhir bulan.

"Enggak, saya enggak targetin. Saya justru targetin mereka supaya nyerap," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya memberikan batas waktu dua minggu (hingga akhir Oktober) untuk melihat kemajuan serapan anggaran. Jika tidak ada perbaikan yang signifikan, tindakan realokasi akan dilakukan.

"Kita lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum bisa nyerep juga dan rencana yang enggak terlalu clear, bukan saya potong, saya asumsikan bahwa mereka enggak bisa nyerep juga," tegasnya.

Selain itu, Purbaya mengisyaratkan bahwa dana yang tidak terserap tersebut akan memiliki dua tujuan utama yakni dipindahkan ke K/L lain yang siap menyerap, atau digunakan untuk meningkatkan kesehatan fiskal negara.

"Saya pindahkan anggarannya ke tempat yang lain, atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang," pungkas Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177404/purbaya-915k_large.jpg
Purbaya Terima 15.933 Aduan soal Kelakuan Pegawai Pajak dan Bea Cukai, Ada yang Nongkrong di Starbucks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177313/purbaya-8kHn_large.jpg
Purbaya Dukung Family Office: Syaratnya Tak Pakai APBN dan Perkuat Cadangan Devisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177306/purbaya-l8DK_large.jpg
Ini Syarat Purbaya soal Hapus Utang Orang RI di Bawah Rp1 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177303/purbaya-Qufb_large.jpg
Purbaya Bandingkan Ekonomi Era SBY Tumbuh 6 Persen dan Jokowi 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300/purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177299/purbaya-XDnt_large.jpg
Purbaya Sentil Luhut soal Usulan Rp50 Triliun ke INA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement