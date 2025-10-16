Purbaya Akan Investigasi Dana Pemerintah di Simpanan Berjangka

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap tengah melakukan investigasi terkait dana pemerintah yang ditempatkan dalam bentuk simpanan berjangka di sejumlah bank komersial.

Purbaya menilai ada indikasi kejanggalan dalam penempatan dana tersebut karena jumlahnya terpantau terlalu besar dan berpotensi merugikan negara.

“Kita masih investigasi itu uang apa. Tapi kalau saya tanya anak buah saya, mereka bilang nggak tahu. Tapi saya yakin mereka tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa dana yang dimaksud kemungkinan besar merupakan uang lembaga-lembaga di bawah kementeriannya yang ditempatkan di deposito untuk memperoleh bunga. Namun, ia belum dapat memastikan sumber pastinya.

“Itu kan naruh uang di deposito untuk dapat bunga, kan? Saya nggak tahu itu uang lembaga-lembaga di bawah kementerian atau yang lain. Tapi setahu saya, biasanya bank ngasih kode yang jelas kalau uang pemerintah, ya uang pemerintah. Saya akan periksa nanti,” tegasnya.

Menurut Purbaya, dana tersebut tercatat sebagai “uang pemerintah” dan saat ini masih ditelusuri apakah seluruhnya bersumber dari pemerintah pusat.

“Yang diinvestigasi yang mana? Ya, uang pemerintah, ada uang di BI itu sebetulnya masih nggak jelas,” ungkapnya.