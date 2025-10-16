Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurahman yang menyebut ada oknum Bea Cukai yang membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan karena praktik nakal di lapangan.

Purbaya meminta agar laporan terkait hal tersebut disampaikan langsung kepadanya agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Oh, Pak Maman bilang gitu? Kenapa nggak lapor saya? Kenapa lapornya sama Anda? Kalau sama saya, saya beresin sebelah mana barangnya, ini pemainnya siapa, nanti kita beresin,” ujar Purbaya di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menegaskan saat ini Kementerian Keuangan tengah menggiatkan upaya perbaikan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk melakukan pemetaan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik tidak profesional.

“Saya sedang giatkan lagi bea cukai untuk melist atau memperbaiki kinerjanya. Jadi pertama kita list pemain-pemainnya siapa saja sih. Mereka rupanya udah tahu, nanti kita tangkap proses satu per satu,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan pada jalur hijau impor melalui pemeriksaan acak untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.