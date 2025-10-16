Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri UMKM Ngeluh soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |20:51 WIB
Menteri UMKM <i>Ngeluh</i> soal Oknum Bea Cukai, Purbaya: Kalau Ada Kasusnya, Laporkan ke Saya Langsung!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurahman yang menyebut ada oknum Bea Cukai yang membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan karena praktik nakal di lapangan.

Purbaya meminta agar laporan terkait hal tersebut disampaikan langsung kepadanya agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Oh, Pak Maman bilang gitu? Kenapa nggak lapor saya? Kenapa lapornya sama Anda? Kalau sama saya, saya beresin sebelah mana barangnya, ini pemainnya siapa, nanti kita beresin,” ujar Purbaya di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Purbaya menegaskan saat ini Kementerian Keuangan tengah menggiatkan upaya perbaikan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk melakukan pemetaan terhadap oknum yang terlibat dalam praktik tidak profesional.

“Saya sedang giatkan lagi bea cukai untuk melist atau memperbaiki kinerjanya. Jadi pertama kita list pemain-pemainnya siapa saja sih. Mereka rupanya udah tahu, nanti kita tangkap proses satu per satu,” jelasnya.

Purbaya menambahkan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan pada jalur hijau impor melalui pemeriksaan acak untuk mencegah penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177231/luhut_soal_family_office_tak_pakai_apbn-DEIe_large.jpg
Purbaya Ogah Family Office Pakai Dana APBN, Luhut: Tak Ada yang Mau Dibiayai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177176/menkeu_purbaya-x1iC_large.jpg
Bukan Bahas Stimulus, Purbaya Dipanggil Prabowo soal Pupuk hingga Optimalisasi DHE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176996/menkeu_purbaya-5aG2_large.jpg
Ponpes Al Khoziny Pakai APBN? Purbaya: Ada yang Kirim Pesan ke Saya, Jangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176990/menkeu_purbaya-8O9B_large.jpg
Purbaya Tunggu Proposal Resmi Renovasi Pesantren Ambruk Pakai Dana APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176963/menkeu_purbaya-9irD_large.jpg
Ketemu Petugas Pajak dan Bea Cukai Nakal? Aduin ke Lapor Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176952/purbaya-Ng08_large.jpg
Purbaya Tegaskan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar Danantara, Bukan APBN!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement