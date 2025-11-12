Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lampaui Target, 14.863 SPPG Telah Beroperasi di Seluruh Indonesia

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |16:48 WIB
Lampaui Target, 14.863 SPPG Telah Beroperasi di Seluruh Indonesia
Makan Bergizi Gratis (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 14.863 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut jauh melampaui target awal yang ditetapkan, yakni 5.000 SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme mitra dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, saat ini proses pendaftaran mitra baru untuk pembentukan SPPG telah ditutup karena jumlah mitra yang terdaftar sudah lebih dari cukup.

"Seperti diketahui bahwa portal mitra kita sudah ditutup secara permanen, karena target mitra yang ingin bergabung dengan Badan Gizi Nasional untuk membentuk SPPG sudah melebihi dari cukup," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Kendati demikian, ia menegaskan masih ada potensi penambahan SPPG operasional yang masih dalam proses persiapan sebanyak 14.189, dan masih tersisa mitra terkena rollback sebanyak 579. Menurut Dadan, secara total target SPPG aglomerasi mencapai 25.400 unit, dengan calon mitra yang telah memenuhi kuota.

Dia juga menambahkan bahwa mulai pekan ini, BGN menurunkan tim dari pusat untuk menganalisis kesiapan para mitra di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap SPPG yang dalam tahap persiapan benar-benar siap beroperasi.

 

