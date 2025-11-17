Danantara Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam, BGN Buka Suara

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.

Dia menegaskan, bukan Danantara yang akan membangun peternakan sendiri. Melainkan hanya menyiapkan dana dan akan dikerjakan oleh para peternak lokal.

"Jadi, anggaran sebesar Rp20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri," kata Nanik meluruskan berita yang beredar di Kantor BGN di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di hulu dan peternakan kecil di hilir. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga telur dan ayam.