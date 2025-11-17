Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam, BGN Buka Suara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:30 WIB
Danantara Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam, BGN Buka Suara
Danantara Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Peternakan Ayam, BGN Buka Suara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun yang disiapkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) adalah untuk membiayai para peternak ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia.

Dia menegaskan, bukan Danantara yang akan membangun peternakan sendiri. Melainkan hanya menyiapkan dana dan akan dikerjakan oleh para peternak lokal. 

"Jadi, anggaran sebesar Rp20 triliun itu untuk membiayai para peternak, bukan Danantara yang membangun peternakan sendiri," kata Nanik meluruskan berita yang beredar di Kantor BGN di Jakarta, Senin (17/11/2025). 

Proyek ini dirancang sebagai ekosistem terintegrasi yang akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di hulu dan peternakan kecil di hilir. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga telur dan ayam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177300/purbaya-Z7DF_large.jpg
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun, Purbaya: Sebetulnya Enggak Ada Uangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176691/bgn-xq6i_large.png
BGN Kembalikan Dana MBG Rp70 Triliun ke Prabowo karena Tak Terserap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173918/mbg-DkSp_large.jpg
BGN Klaim 198 Dapur MBG Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173144/makan_bergizi_gratis-4Pju_large.jpg
BGN: Korban Keracunan MBG Tanggung Jawab Pemerintah, Tak Perlu Bayar Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159//whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184043//grafik-YupO_large.png
Ini yang Bikin BUMN Sakit-sakitan sampai Saling Kanibal 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement