Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

42 Juta Orang Sudah Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |15:27 WIB
42 Juta Orang Sudah Nikmati Program Makan Bergizi Gratis
Untuk SPPG hingga kini tercatat dalam aplikasi sebanyak 14.853 SPPG. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 42 juta orang. Angka ini telah melebihi separuh dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 82,9 juta orang.

"Alhamdulillah sudah melebihi 50 persen dari total target kita tahun 2025. Kalau dari target awal yang sebetulnya hanya 17,5 juta dan juga dengan 5.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kita sudah jauh melampaui," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (13/11/2025).

Untuk SPPG, Dadan mengungkap bahwa hingga kini tercatat dalam aplikasi sebanyak 14.853 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Seluruh SPPG tersebut telah menjangkau 42 juta penerima.

Dadan memaparkan, penerima manfaat MBG mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi di bawah lima tahun (1,8 juta orang), pendidikan anak usia dini (1,1 juta), RA (626 ribu), taman kanak-kanak (1,9 juta), hingga siswa sekolah dasar kelas 1–6 dengan total lebih dari 15 juta anak.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183080//pemerintah-i0S6_large.jpg
Kepala BGN Ungkap Ada 211 Kasus Keracunan MBG, Belasan Ribu Siswa Jalani Rawat Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183046//mbg-VjJC_large.jpg
BGN Tutup Dapur MBG yang Tak Punya Sertifikat Higiene
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182347//makan_bergizi_gratis-SxNZ_large.jpg
Soal MBG, Survei Indikator: 55,7% Warga Puas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182093//makan_bergizi-znv3_large.jpg
DPR RI Cek Langsung Proses Pengolahan MBG, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181973//mbg-BkqX_large.jpg
Koperasi Siap Jadi Pemasok Bahan Baku MBG, Ratusan Miliar Dikucurkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement