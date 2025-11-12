42 Juta Orang Sudah Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 42 juta orang. Angka ini telah melebihi separuh dari target yang ditetapkan, yakni sebesar 82,9 juta orang.

"Alhamdulillah sudah melebihi 50 persen dari total target kita tahun 2025. Kalau dari target awal yang sebetulnya hanya 17,5 juta dan juga dengan 5.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), kita sudah jauh melampaui," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (13/11/2025).

Untuk SPPG, Dadan mengungkap bahwa hingga kini tercatat dalam aplikasi sebanyak 14.853 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Seluruh SPPG tersebut telah menjangkau 42 juta penerima.

Dadan memaparkan, penerima manfaat MBG mencakup berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi di bawah lima tahun (1,8 juta orang), pendidikan anak usia dini (1,1 juta), RA (626 ribu), taman kanak-kanak (1,9 juta), hingga siswa sekolah dasar kelas 1–6 dengan total lebih dari 15 juta anak.