HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Hentikan Sementara MBG, Dimulai Lagi 8 Januari 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |16:53 WIB
JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan program MBG pada 2026 dimulai secara serempak 8 Januari.

Sebelum tanggal 8 Januari dengan persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan selama lima hari sebelumnya untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, pada tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi SPPG di seluruh Indonesia," kata Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Dia menjelaskan, persiapan tersebut mencakup kesiapan dapur, distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan. SPPG juga diminta memastikan higienitas dapur dan tetap melayani sekolah yang memutuskan untuk tetap menerima MBG selama masa libur.

Sementara itu, Dadan menegaskan, pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas yakni ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita atau kelompok B3.

"Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan," tuturnya.

 

