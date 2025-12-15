Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bakal Tambah Populasi Sapi untuk Penuhi Susu MBG

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |18:28 WIB
RI Bakal Tambah Populasi Sapi untuk Penuhi Susu MBG
Populasi Sapi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan fokus pada penambahan populasi sapi perah dalam rangka memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul pasokan susu nasional yang masih defisit.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian, I Ketut Wirata, mengatakan saat ini sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut menurutnya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.

"Sehingga strategi besar yang dirancang atau dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan menambah populasi," kata I Ketut Wirata, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian dalam acara perayaan 50 tahun kemitraan Nestle Indonesia dengan peternak sapi perah yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa penambahan populasi sapi perah dilakukan dengan memperbanyak unit usaha atau pabrik pengolahan susu yang terintegrasi dengan kepemilikan ternak. Dengan demikian, produksi susu dalam negeri diharapkan dapat meningkat.

"Nanti produksi di dalam negeri meningkat, sedikit demi sedikit ketergantungan kepada impor (berkurang), sampai pada posisi produksi di dalam negeri sudah mencapai di atas 80 persen atau 90 persen, kita sudah swasembada," lanjutnya.

Selain susu, Ketut menyebut bahwa Pemerintah juga akan membangun sentra produksi terintegrasi telur-daging ayam. Langkah ini diambil sebagai solusi dari terbatasnya pasokan telur dan daging ayam di wilayah luar Pulau Jawa.

 

Halaman:
1 2
