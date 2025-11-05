Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,04 persen pada kuartal III-2025. Salah satu sektor yang tumbuh paling kuat adalah peternakan, yang meningkat 6,51 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor peternakan terutama ditopang oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong lonjakan permintaan terhadap produk unggas.

“Peternakan tumbuh 6,51 persen sejalan peningkatan permintaan telur dan ayam ras untuk MBG,” kata Edy dalam rilis resmi BPS, Rabu (5/11/2025).

Sebelumnya, BPS juga menyebut program MBG menjadi salah satu faktor pendorong inflasi Oktober 2025, khususnya pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras.

“Pelaksanaan Program MBG yang telah berlangsung selama beberapa bulan turut mendorong lonjakan permintaan terhadap telur ayam ras dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program,” ujar Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Namun, Pudji menambahkan bahwa selain peningkatan permintaan, terdapat faktor lain yang turut menyebabkan kenaikan harga kedua komoditas tersebut, yakni meningkatnya biaya produksi.