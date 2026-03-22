4 Strategi Agar THR Tak Habis Sebelum Gajian

JAKARTA – Tunjangan Hari Raya (THR) telah cair menjelang Hari Raya Idulfitri. Namun, di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil akibat konflik geopolitik dan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masyarakat diimbau lebih bijak dalam mengelola keuangan.

Pasalnya, kenaikan harga minyak dunia berpotensi berdampak pada harga kebutuhan pokok dan BBM di dalam negeri setelah Lebaran. Sementara itu, gaji berikutnya masih harus menunggu hingga akhir bulan, sehingga penting memastikan THR tidak habis dalam waktu singkat.

Perilaku konsumtif yang kerap meningkat saat Ramadan dan Lebaran perlu dihindari agar kondisi keuangan tetap stabil. Perencanaan yang matang menjadi kunci agar THR dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mengacu pada edukasi keuangan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat sejumlah strategi dalam mengelola THR agar tidak boros:

1. Alokasikan untuk kebutuhan pokok.

Sebagian besar THR, sekitar 50 persen, sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama Lebaran, termasuk biaya makanan, persiapan hari raya, dan kebutuhan mudik.

2. Sisihkan untuk tabungan dan investasi.

Sekitar 30 persen THR dapat dialokasikan untuk tabungan, dana darurat, maupun investasi. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan finansial di tengah ketidakpastian ekonomi.