JAKARTA – Cara kirim THR Lebaran 2026 via QRIS, tak perlu amplop.
Pemberian THR saat hari raya kini tidak selalu dalam bentuk uang tunai. Di era digital, masyarakat dapat mengirim THR Lebaran melalui QRIS tanpa perlu menggunakan amplop.
Dengan fitur QRIS transfer, masyarakat bisa berbagi THR dengan cara yang mudah dan cepat. Cukup dengan memindai kode QR, THR dapat langsung terkirim.
Login ke BRImo, pilih fitur QRIS, lalu klik tombol QR Transfer
Masukkan nominal jika diperlukan dan pilih rekening penerima dana
Tampilkan QR kepada pengirim atau klik bagikan kode QR
Pengirim melakukan konfirmasi transaksi dan selesai