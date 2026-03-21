Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Besaran THR yang Pas untuk Diberikan Saat Lebaran?

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |14:15 WIB
Berapa besaran THR yang tepat untuk diberikan saat Lebaran? (Foto ;Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Berapa besaran THR yang tepat untuk diberikan saat Lebaran?

Tunjangan Hari Raya (THR) telah cair dan masuk ke rekening masing-masing pekerja. Selain THR, Bonus Hari Raya (BHR) untuk ojek online (ojol) juga telah disalurkan oleh aplikator transportasi online.

Penyaluran BHR dilakukan kepada sekitar 850 ribu mitra pengemudi dengan nilai total sekitar Rp220 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan adanya tambahan pendapatan ini, masyarakat Indonesia biasanya memiliki tradisi berbagi uang THR saat Hari Raya Idulfitri. Besarannya pun beragam, mulai dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, hingga Rp100.000, sesuai dengan kemampuan ekonomi dan jumlah THR yang diterima.

Lantas, berapa besaran THR yang tepat untuk dibagikan? Jawabannya bergantung pada perencanaan keuangan. Hal ini penting agar THR tidak habis dalam waktu singkat.

Masyarakat disarankan membuat pos pengeluaran khusus. Sekitar 15 persen dari total THR dapat dialokasikan untuk dibagikan saat Lebaran.

Beberapa pengeluaran yang termasuk dalam kategori ini antara lain THR untuk orang tua dan mertua, anak-anak dan keponakan, tetangga atau pekerja rumah tangga, serta pengeluaran untuk hampers atau parsel Lebaran dan sedekah bagi yang membutuhkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/622/3207632//tips_keuangan-M8nw_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/622/3208130//dompet_digital-C3jX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3207991//thr-9r58_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3207990//thr-4E1g_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3207983//thr-32vj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/612/3207682//rupiah-Zk27_large.jpg
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement