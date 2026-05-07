Transaksi Digital Makin Mudah, Mahasiswa Harus Cermat Kelola Uang

JAKARTA – Gaya hidup mahasiswa di era digital saat ini semakin erat dengan penggunaan layanan transaksi digital untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membayar makanan, transportasi, hingga kebutuhan harian yang dapat dilakukan melalui ponsel. Namun, di balik kemudahan tersebut, literasi keuangan dinilai menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan.

Hal ini ditekankan melalui program MoneyFestasi yang berkolaborasi dengan Fintech Academy by OVO (PT Visionet Internasional) dalam acara iNEWS Media Group Campus Connect yang digelar di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, Rabu (7/5/2026). Head of Payment & Digibank OVO, Burhan Kurniawan, menegaskan bahwa edukasi finansial menjadi kunci agar generasi muda mampu mengelola keuangan secara bijak di tengah kemudahan transaksi digital yang serba cepat.

“Fintech itu memudahkan, tapi tetap harus diimbangi dengan pemahaman. Jangan sampai karena semuanya serba cepat, kita jadi tidak sadar pengeluaran,” ujarnya.

Burhan mencontohkan layanan keuangan digital yang berkembang pesat belakangan ini dan semakin dekat dengan keseharian mahasiswa, mulai dari transaksi pembayaran menggunakan QRIS hingga penggunaan e-wallet untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.

Bahkan, kini layanan digital tidak hanya digunakan untuk pembayaran, tetapi juga dapat membantu masyarakat membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat, seperti menabung. Salah satunya melalui OVO Nabung by Superbank, berupa rek-wallet (rekening e-wallet) yang menggabungkan kenyamanan e-wallet dengan manfaat tabungan digital, termasuk bunga hingga 5% per tahun yang dapat diakses langsung melalui aplikasi OVO. Melalui fitur ini, pengguna dapat lebih mudah menyisihkan uang sejak awal sekaligus tetap fleksibel digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.