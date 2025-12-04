Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman

JAKARTA - Pemerintah telah mengirimkan 207 truk bantuan logistik mencapai Rp34,8 miliar ke lokasi terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut terdiri dari berbagai kebutuhan pangan seperti telur, minyak goreng, gula, susu, mi instan, hingga beras.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pengiriman bantuan ini tidak akan mengganggu cadangan beras pemerintah.

Dia memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dengan jumlah yang mencapai rekor tertinggi.

“Stok kita masih tertinggi, 3,8 juta ton. Tidak ada masalah. Itu bisa turun paling rendah 3,7 juta ton,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Amran menjelaskan bahwa total nilai bantuan logistik yang dikirimkan hari ini mencapai Rp34,8 miliar. Bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur laut menggunakan kapal perang TNI AL, serta jalur udara dengan pesawat Hercules A-1333 yang lepas landas dari Bandara Halim menuju Padang.

"Ada 70 truk Aceh, 70 truk Sumut, 67 truk Sumbar,” katanya lagi.