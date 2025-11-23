Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap masuknya beras impor ilegal sebanyak 250 ton yang berasal dari Thailand ke wilayah Indonesia melalui Sabang, Provinsi Aceh. Impor beras ilegal ini juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangkitkan sektor pertanian dalam rangka swasembada pangan.



Mulanya, Amran mendapat kabar adanya 250 ton beras impor masuk ilegal dari Sabang, Aceh, pada hari ini, Dirinya langsung menindaklanjuti dengan mengintegrasikan agar dilakukan penyegelan.



"Kami terima laporan tadi sekitar jam dua, bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat," kata Amran dalam konferensi pers di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/11/2025).



Pihaknya pun langsung segera melakukan koordinasi dan memastikan beras tersebut disegel serta tidak beredar ke masyarakat.



Setelah melakukan pengusutan, Amran menemukan adanya kejanggalan terkait izin dari impor beras ilegal ini. Di mana, rapat terkait impor beras ini sebelumnya sempat dibahas pada tanggal 14 November lalu di Jakarta.



"Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bapanas, 'apakah Anda menyetujui?' Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan," jelasnya.



"Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan," ujar Amran.