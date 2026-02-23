Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stabilkan Harga, Kementan Guyur 1,7 Ton Cabai Rawit Merah ke Pasar Induk Kramat Jati

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |13:59 WIB
Stabilkan Harga, Kementan Guyur 1,7 Ton Cabai Rawit Merah ke Pasar Induk Kramat Jati
Harga Cabai (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mengguyur sebanyak 1,7 ton cabai rawit merah ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada Minggu (22/2/2026). 

Langkah ini merupakan bagian dari upaya konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan harga cabai rawit merah di tingkat konsumen. 

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Muhammad Agung Sunusi, mengungkapkan bahwa PIKJ akan terus menerima pasokan cabai rawit merah dari sentra produksi melalui dukungan kuat dari champion cabai yang telah dibangun Kementan di berbagai daerah.

“Pasokan ke PIKJ akan terus kami jaga. Champion cabai di sentra produksi siap mengirimkan cabai rawit merah secara berkelanjutan agar kebutuhan masyarakat selama Ramadan tetap terpenuhi,” kata Agung dalam keterangannya pada Minggu (22/2/2026).

Agung menegaskan bahwa harga cabai rawit merah yang disuplai oleh champion cabai ditentukan di kisaran Rp50.000 per kilogram. 

Untuk menjaga agar harga tetap terjangkau di tingkat konsumen, pemerintah melalui Fasilitasi Distribusi Pangan-Bapanas memberikan subsidi biaya transportasi dari sentra produksi ke PIKJ. Dengan skema tersebut, harga tertinggi di tingkat konsumen diharapkan tidak melebihi Rp65.000 per kilogram.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa secara umum harga komoditas hortikultura lainnya relatif stabil. 

Cabai rawit putih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, cabai keriting hijau Rp25.000 per kilogram, cabai besar merah Rp40.000 per kilogram, dan cabai keriting merah Rp50.000 per kilogram. Dari seluruh jenis cabai tersebut, hanya cabai rawit merah yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202726/mentan_amran-dYSV_large.jpg
Amran Sidak ke Pasar Usai Terima Laporan Harga Pangan Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/320/3200543/mentan_amran-od7L_large.png
Amran: NTB Jadi Pusat Komoditas Bawang Putih dan Jagung Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195403/mentan_amran-5RCO_large.jpg
Amran Usul Tambahan Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Pulihkan Pertanian Sumatera  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191655/minyak_goreng-mT7V_large.jpg
Amran Tertibkan Minyak Goreng di Atas HET, YLKI: Beri Efek Jera ke Produsen Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191312/mentan_amran-QISD_large.jpg
Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188721/beras_bantuan_sumatera-l6PX_large.jpg
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement