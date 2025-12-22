Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |17:30 WIB
Amran Tindak Tegas 2 Produsen Minyak Goreng
Mentan Amran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menindak tegas dua produsen minyak goreng yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penindakan dilakukan menyusul temuan adanya kenaikan harga minyak goreng di atas ketetapan pemerintah.

“Ada dua perusahaan yang kami temukan menaikkan harga di atas HET. Kami minta ditelusuri sampai ke produsennya, sampai ke pabriknya. Ini bukan lagi imbauan, tapi penindakan,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Amran mengungkapkan, minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai HET justru dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi. Padahal, kondisi pasokan nasional dinilai sangat mencukupi, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia.

“Harusnya Rp15.700, tapi dijual Rp18.000. Itu tidak boleh dan tidak ada alasan,” ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Mentan Amran mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari sisi hilir hingga hulu. Penelusuran difokuskan pada produsen dan pihak-pihak yang diduga memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan berlebih.

“Yang kami kejar bukan pedagang kecil. Kami fokus ke produsennya dan siapa pun yang memanfaatkan situasi ini,” tegas Mentan Amran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188721/beras_bantuan_sumatera-l6PX_large.jpg
Kementan Minta Masyarakat Kawal Ketat Bantuan Beras Senilai Rp16 Miliar untuk Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187300/mentan_di_rapimnas_kadin-ocM6_large.jpg
Amran Minta Perizinan Usaha Dipermudah, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185600/mentan_amran-G4Bu_large.jpg
Serapan Anggaran Kementan Baru 72 Persen, Mentan Ungkap Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183232/mentan-WGv0_large.jpg
Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Usai Lahan Negara 300 Ha Disewakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182600/mentan_amran-GMok_large.jpg
RI Bakal Investasi Rp20 Triliun untuk Sistem Pembibitan hingga Pakan Nasional 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement