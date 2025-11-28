Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri!

Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri! (Foto: Kementan)

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melantik lima Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pertanian pada Jumat (28/11/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan).

Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat gerak cepat sektor pertanian yang kini tengah ditarget untuk meningkatkan produksi nasional.

Amran menekankan dua pesan utama yang harus menjadi pegangan setiap pejabat yang dilantik yakni bekerja dengan baik dan nonstop mengejar target, serta tidak melakukan korupsi. Mentan Amran menekankan bahwa amanah jabatan adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan integritas.

“Kerja dengan baik, nonstop, sesuai target. Satu lagi jangan korupsi,” tegas Amran.

Mentan Amran juga mengingatkan bahwa tindakan menyimpang tidak hanya merusak institusi, tetapi juga menghancurkan keluarga sendiri. Pesan ini disampaikan langsung Mentan Amran dengan nada tegas namun penuh peringatan moral.

“Pertanian kita jaga bersama. Mau berbuat macam-macam, ingat anak istri. Jangan kamu membuat penyiksaan pada keluarga. Korupsi musuh bersama.” tegas Amran