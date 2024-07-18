Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil Sudaryono Calon Wamentan yang Bakal Dilantik Sore Ini, Eks Ajudan Prabowo

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |14:33 WIB
Profil Sudaryono Calon Wamentan yang Bakal Dilantik Sore Ini, Eks Ajudan Prabowo
Profil Sudaryono Calon Wamentan. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan). Selain Wamentan, Jokowi juga akan melantik Wamen Investasi dan Wamen Keuangan sore ini.

Sudaryono akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi yang sebelumnya mengisi posisi tersebut.

"Betul (Sudaryono jabat Wamentan)," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi MNC Portal.

Lantas siapa sosok Sudaryono?

Mengutip laman website pribadinya, pria yang dikenal dengan sebutan Mas Dar, lahir di Grobogan, 23 Januari 1985. Tepatnya di sebuah dusun bernama Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh.

Mas Dar menjadi ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah di usia 38 tahun. Sebelumnya, dia aktif di banyak organisasi, seperti, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), CEO Garuda TV, CEO PT Indonesian Defense and Security Technologies, dan banyak lagi.

Masa Kecil

Terlahir sebagai anak petani dari Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Mas Dar adalah anak semata wayang dari bapaknya yang bernama Yahyo dan ibunya, Suwarni. Meski anak tunggal, Mas Dar diajari kedisiplinan sejak kecil. Dia tidak pernah dimanjakan.

Pendidikan Akademis

Sebagai salah satu lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Mas Dar pun melenggang ke Negeri Sakura untuk melanjutkan kuliah, dia masuk dengan program beasiswa. Dari rentang 2004- 2009, dia menempuh pendidikan di National Defense Academy of Japan.

Dia lalu melanjutkan pendidikan akademis dengan kuliah di program S2 Magister Manajemen di salah satu universitas di Jerman dan S3, Institut Pertanian Bogor.

Halaman:
1 2
