BLT PKH dan BPNT Siap Cair Februari, Segini Besarannya

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) siap dicairkan. (Foto: Okezone.com/Kemensos)

JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) siap dicairkan Februari 2026. Bansos tersebut akan diberikan kepada sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa BPNT 2026 diberikan sebesar Rp200.000 per bulan kepada setiap KPM. Bantuan tersebut disalurkan per tahap setiap triwulan. Dalam satu periode, total bantuan yang diterima mencapai Rp600.000 untuk periode Januari, Februari, dan Maret.

Sementara itu, besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini (Rp225.000–Rp750.000).

Diharapkan penyaluran bansos tahap pertama ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran guna membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat, yang dalam kesempatan yang sama juga akan menjalani ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriyah.

Baca Selengkapnya: BLT dan Bansos PKH Disalurkan Mulai Februari 2026, Cair Dapat Rp600.000!

(Feby Novalius)