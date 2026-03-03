Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Beras dan Minyak Goreng Rp14,9 Triliun Cair untuk 35 Juta Keluarga

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |12:43 WIB
Bansos Beras dan Minyak Goreng Rp14,9 Triliun Cair untuk 35 Juta Keluarga
Bantuan sosial (bansos) untuk Lebaran 2026 siap dicairkan sebesar Rp14,9 triliun. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Bantuan sosial (bansos) untuk Lebaran 2026 siap dicairkan sebesar Rp14,9 triliun. Bantuan ini merupakan salah satu stimulus ekonomi lanjutan terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menyiapkan bantuan pangan yang akan diberikan menjelang Lebaran 2026. Bantuan tersebut ditujukan kepada 35,04 juta keluarga.

"Bantuan yang diberikan pemerintah menjelang Lebaran nanti dalam bentuk bantuan pangan senilai Rp14,9 triliun, berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon transportasi khusus menjelang Lebaran dengan nilai Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

Sebagai informasi, pemerintah resmi mengumumkan paket stimulus ekonomi menjelang HBKN Idul Fitri 1447 H. Paket ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi nasional.

Airlangga Hartarto menyebutkan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tahun ini mencapai Rp55 triliun, naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

 

