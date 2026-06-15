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HOME FINANCE HOT ISSUE

BPNT Juni 2026 Rp 600.000 Cair, Ini Cara Cek dan Syarat Lengkapnya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |21:05 WIB
BPNT Juni 2026 Rp 600.000 Cair, Ini Cara Cek dan Syarat Lengkapnya
BPNT Juni 2026 Rp 600.000 Cair, Ini Cara Cek dan Syarat Lengkapnya. (Foto :Okezone.com/IMG)
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JAKARTA - BPNT Juni 2026 Rp600.000 cair, ini cara cek dan syarat lengkapnya. 

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi salah satu bantuan sosial (bansos) yang masih dicairkan hingga bulan ini, Juni 2026. Pasalnya, BPNT masuk dalam pencairan bansos tahap II yang berlangsung pada April, Mei, dan Juni 2026.

Cara Cek BPNT Juni 2026 Rp600.000 Cair

Pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

Unduh Aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store.
Buka aplikasi, kemudian pilih menu "Cek Bansos" pada halaman utama.
Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP.
Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.
Tekan tombol "Cari Data" untuk menampilkan hasil pencarian.
Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairannya. Jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan "Tidak Terdapat Peserta/PM".
Apabila pada hasil pencarian muncul keterangan "Status YA" untuk periode April–Juni 2026, data penerima tercatat dalam periode penyaluran tersebut.

Cara Cek Penerima BPNT Pakai KTP Lewat Situs Resmi

Sementara itu, untuk melakukan pengecekan melalui situs resmi Kementerian Sosial, masyarakat dapat mengakses laman cekbansos.kemensos.go.id dan memasukkan data sesuai identitas pada KTP. Berikut langkah-langkahnya:

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