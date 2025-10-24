Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya dan Bos Pertamina Sepakat Bangun Kilang

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |06:39 WIB
Purbaya dan Bos Pertamina Sepakat Bangun Kilang
Purbaya dan Bos Pertamina Sepakat Bangun Kilang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk membangun kilang minyak.

Hal ini diungkap Purbaya usai jajaran direksi Pertamina menyambangi Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis 23 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan, jajaran direksi Pertamina ke Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut dari kritik yang sebelumnya  disampaikan di hadapan DPR.

Menurut Purbaya, pihak Pertamina menerima dengan baik kritik yang dilontarkannya dan justru menanggapinya secara positif dengan komitmen untuk memperkuat sektor hulu migas serta melanjutkan pembangunan kilang di dalam negeri.

"Dia ngebahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih senang membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita lakukan," katanya.

Purbaya menilai respons positif tersebut mencerminkan adanya perubahan signifikan di tubuh Pertamina dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, direksi Pertamina saat ini memiliki visi yang sejalan untuk kemajuan perminyakan Indonesia ke depan.

"Pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur-direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik, dan sama penanganannya sama saya. Kita memajukan dunia perminyakan di Indonesia," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178789/menkeu_purbaya-7oJV_large.jpg
Purbaya Enggan Duduk Bareng Pemda soal Dana Mengendap: Bukan Urusan Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178769/menkop_ferry_dan_coo_danantara-CJgj_large.jpg
Menkop Ferry dan Dony Oskaria Rapat Dadakan dengan Purbaya, Bahas Apa? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178665/dirjen_pajak-rwuY_large.jpg
Lapor Pak Purbaya: Dirjen Pajak Turun Tangan Tindak Oknum KPP Tigaraksa Diduga Palak Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178516/purbaya-gCrD_large.jpg
Purbaya Percepat Pencairan BLT Rp900.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178612/menkeu_purbaya-GJNq_large.jpg
Purbaya Sebut Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik Sebelum Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178597/menko_airlangga_dan_menkeu_purbaya-HDVp_large.jpg
Satgas Percepatan Program Strategis Dibentuk, Diisi Airlangga hingga Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement