Purbaya dan Bos Pertamina Sepakat Bangun Kilang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sepakat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk membangun kilang minyak.

Hal ini diungkap Purbaya usai jajaran direksi Pertamina menyambangi Purbaya di Kementerian Keuangan, Kamis 23 Oktober 2025.

Purbaya menjelaskan, jajaran direksi Pertamina ke Kementerian Keuangan merupakan tindak lanjut dari kritik yang sebelumnya disampaikan di hadapan DPR.

Menurut Purbaya, pihak Pertamina menerima dengan baik kritik yang dilontarkannya dan justru menanggapinya secara positif dengan komitmen untuk memperkuat sektor hulu migas serta melanjutkan pembangunan kilang di dalam negeri.

"Dia ngebahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih senang membangun kilang lagi. Berbagai macam diskusi yang kita lakukan," katanya.

Purbaya menilai respons positif tersebut mencerminkan adanya perubahan signifikan di tubuh Pertamina dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, direksi Pertamina saat ini memiliki visi yang sejalan untuk kemajuan perminyakan Indonesia ke depan.

"Pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur-direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik, dan sama penanganannya sama saya. Kita memajukan dunia perminyakan di Indonesia," lanjutnya.