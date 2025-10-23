Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-China Restrukturisasi Utang Whoosh, Purbaya: Top!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |21:05 WIB
RI-China Restrukturisasi Utang Whoosh, Purbaya: Top!
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Rencana restrukturisasi utang kereta Whoosh semakin mencuat. Hal ini pun disambut positif oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, muncul sejumlah opsi restrukturisasi utang kereta Whoosh, salah satunya dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan utang hingga 60 tahun.

Menurut Menkeu Purbaya, upaya negosiasi ini menjadi angin segar bagi kepentingan Indonesia dan juga China. Ia pun memberikan gestur jempol untuk upaya tersebut.

"Bagus. Saya enggak ikut kan? Top," ungkapnya saat dijumpai di Kantornya, Kamis (23/10/2025) malam.

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya ikut dalam kunjungan ke China untuk membahas restrukturisasi, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa proses tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pihak terkait secara bisnis.

“Paling menyaksikan. Kalau mereka sudah putus kan udah bagus. Top. Sebisa mungkin enggak ikut. Biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top,” ujarnya.

Sebelumnya, COO Danantara, Dony Oskaria menyebut ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh. 

 

