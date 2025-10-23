Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |14:25 WIB
Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak
Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak seharusnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menilai, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

COO Danantara Dony Oskaria mengaku belum mengetahui secara pasti skema pembayaran utang yang nantinya akan diambil. Namun begitu, dia menyebut akan mengikuti keputusan pemerintah.

"Perdebatan itu yang menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Belum tentu pakai itu dan kami mengikuti aja," ungkap Dony usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025), 

Dony juga menyampaikan bahwa ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh. Dia memastikan Pemerintah akan mengambil opsi terbaik.

"Tentu ada opsi, beberapa opsi. Dan kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik," ujar Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178671/luhut-r4v1_large.png
Luhut: RI-China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178213/menko_ahy-J4uO_large.jpg
Menko AHY: Utang Whoosh Tak Boleh Hambat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177755/kereta_cepat-FMqh_large.png
Tanpa APBN, Kereta Cepat Whoosh Harus Untung demi Bayar Utang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement