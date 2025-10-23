Purbaya Tolak Bayar Utang Whoosh Pakai APBN, Danantara Putar Otak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak seharusnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menilai, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

COO Danantara Dony Oskaria mengaku belum mengetahui secara pasti skema pembayaran utang yang nantinya akan diambil. Namun begitu, dia menyebut akan mengikuti keputusan pemerintah.

"Perdebatan itu yang menurut saya sebetulnya kita akan cari opsi terbaik. Belum tentu pakai itu dan kami mengikuti aja," ungkap Dony usai rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025),

Dony juga menyampaikan bahwa ada banyak opsi yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah utang kereta cepat Whoosh. Dia memastikan Pemerintah akan mengambil opsi terbaik.

"Tentu ada opsi, beberapa opsi. Dan kita pastikan tentu ini opsi yang terbaik," ujar Dony yang juga menjabat Kepala BP BUMN.