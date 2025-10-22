Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Purbaya Ungkap Orang Susah Beli Rumah akibat SLIK OJK Hanya 100, Bukan 110 Ribu

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |10:12 WIB
Purbaya Ungkap Orang Susah Beli Rumah akibat SLIK OJK Hanya 100, Bukan 110 Ribu
Purbaya Ungkap Orang Susah Beli Rumah akibat SLIK OJK Hanya 100, Bukan 110 Ribu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, ada ketidaksesuaian data mengenai jumlah calon pembeli rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terhambat dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi karena masalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah mengadakan pertemuan dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Selasa (21/10), Purbaya meralat laporan awal yang menyebutkan ada 110.000 orang terhambat KPR karena tercatat memiliki kredit macet di SLIK OJK.

Menurut Purbaya, setelah diverifikasi ulang, jumlah calon pembeli yang benar-benar bermasalah SLIK dan berpotensi lolos KPR subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) jauh lebih kecil.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000. Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000 dan itu pun enggak di bawah Rp1 juta. Yang di bawah Rp1 juta lebih sedikit lagi," jelas Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya bahkan menyimpulkan bahwa dari klaim 110.000 orang tersebut, hanya sedikit sekali yang benar-benar memenuhi syarat. "Terus saya simpulkan dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya peng-clear-an namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)," lanjut Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427/pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178410/purbaya-6rlZ_large.jpg
Purbaya Bocorkan Gaji PNS Naik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178402/purbaya-KPQx_large.jpeg
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178395/purbaya-Xy6L_large.jpg
Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392/purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178176/purbaya-TNoS_large.jpg
Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai via WA Lapor Pak Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement