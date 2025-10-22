Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!

Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri! (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah adanya dana kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang disimpan dalam bentuk deposito di bank.

Purbaya mendapat laporan terdapat 15 pemerintah daerah yang menempatkan dana kasnya di bank, termasuk Pemprov Jawa Barat dengan nilai Rp4,17 triliun. Menanggapi bantahan Dedi, Purbaya menyarankan agar Pemprov Jabar melakukan pengecekan langsung terhadap datanya sendiri.

“Saya bukan pegawai pemerintah Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa aja sendiri,” ujar Purbaya di kantornya, Selasa (21/10/2025).

Purbaya menjelaskan bahwa informasi mengenai dana pemerintah daerah yang tersimpan di bank bersumber dari sistem monitoring milik Bank Indonesia (BI) yang diperoleh dari laporan perbankan secara berkala.

“Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap, setiap hari kali ya, setiap beberapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya," ungkap Purbaya.

"Dan di situ ada flag, ada contohnya kan ini data punya siapa, punya siapa, punya siapa. Punya pemda, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah pernyataan Purbaya terkait dana mengendap tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito.

“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” kata Dedi dalam keterangan resmi, Selasa (21/10).