Purbaya Sebut BPJS Kesehatan Minta Anggaran Rp20 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk membahas laporan pendahuluan anggaran tahun depan serta mendesak perbaikan mendasar dalam operasional dan teknologi.

Purbaya mengonfirmasi bahwa BPJS Kesehatan telah mengajukan permintaan anggaran, yang disinyalir sebesar Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun? Berarti sesuai dengan janji presiden Itu udah dianggarkan kan. Tapi nanti ditekan lebih ke depan," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (20/10/2025).

Menkeu menekankan bahwa alokasi anggaran harus diimbangi dengan perbaikan efisiensi di lapangan. Ia secara spesifik meminta BPJS Kesehatan untuk membereskan kebocoran dan pengadaan alat yang tidak perlu.

"Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada keburukan beli alat yang nggak perlu diberesin aja," tegas Purbaya.

Purbaya juga menyoroti potensi teknologi BPJS Kesehatan. Dengan memiliki 200 pegawai IT, ia mendorong transformasi total.

"Saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya 200 pegawai IT disana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi," katanya.