Sidak Bea Cukai Lagi, Purbaya Bakal Benahi Sistem Pengawasan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau langsung sistem pengawasan dan monitoring mereka. Sidak ini merupakan bagian dari upaya intensif Menkeu untuk membersihkan Bea Cukai dan meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran, terutama praktik under-invoicing.

Purbaya menyatakan bahwa sidak kali ini bertujuan untuk mengukur kecanggihan sistem monitoring Bea Cukai yang ada saat ini.

"Kita melihat sistem monitoring dashboard-nya Bea Cukai di sana dan ke pelabuhan dan yang ke tempat-tempat lain. Kita juga sempat diskusi dengan atau teleponan dengan orang Bea Cukai di kapal yang dekat ke Batam sana," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (22/10/2025).

Menkeu secara spesifik ingin mengoptimalkan sistem Bea Cukai untuk menanggulangi kritik Presiden Prabowo Subianto terkait praktik under-invoicing (penilaian harga barang lebih rendah dari seharusnya), yang sangat merugikan penerimaan pajak dan bea masuk.

"Bisa enggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under-invoicing," tegas Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa sistem Bea Cukai saat ini sudah cukup bagus, namun belum mencapai level optimal untuk pengawasan secara online dan real-time.