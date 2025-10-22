Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidak Bea Cukai Lagi, Purbaya Bakal Benahi Sistem Pengawasan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |14:37 WIB
Sidak Bea Cukai Lagi, Purbaya Bakal Benahi Sistem Pengawasan
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meninjau langsung sistem pengawasan dan monitoring mereka. Sidak ini merupakan bagian dari upaya intensif Menkeu untuk membersihkan Bea Cukai dan meningkatkan penerimaan negara dari kebocoran, terutama praktik under-invoicing.

Purbaya menyatakan bahwa sidak kali ini bertujuan untuk mengukur kecanggihan sistem monitoring Bea Cukai yang ada saat ini.

"Kita melihat sistem monitoring dashboard-nya Bea Cukai di sana dan ke pelabuhan dan yang ke tempat-tempat lain. Kita juga sempat diskusi dengan atau teleponan dengan orang Bea Cukai di kapal yang dekat ke Batam sana," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (22/10/2025).

Menkeu secara spesifik ingin mengoptimalkan sistem Bea Cukai untuk menanggulangi kritik Presiden Prabowo Subianto terkait praktik under-invoicing (penilaian harga barang lebih rendah dari seharusnya), yang sangat merugikan penerimaan pajak dan bea masuk.

"Bisa enggak saya optimalkan untuk mengurangi yang dikritik Pak Presiden, under-invoicing," tegas Purbaya.

Purbaya mengakui bahwa sistem Bea Cukai saat ini sudah cukup bagus, namun belum mencapai level optimal untuk pengawasan secara online dan real-time.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178499//menkeu_purbaya-zPc8_large.jpg
Purbaya Akan Sikat Importir Pakaian Bekas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491//ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178456//purbaya-v9LD_large.jpg
Momen Purbaya Nonton Bioskop sama Pasangan: Mana Berani Lawan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/470/3178433//purbaya-J4rg_large.jpg
Purbaya Ungkap Orang Susah Beli Rumah akibat SLIK OJK Hanya 100, Bukan 110 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427//pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178410//purbaya-6rlZ_large.jpg
Purbaya Bocorkan Gaji PNS Naik di 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement