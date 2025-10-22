Purbaya Bocorkan Gaji PNS Naik di 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka peluang kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026. Peluang kenaikan gaji PNS di 2026 selalu terbuka, namun belum bisa memastikan seberapa besar kemungkinan hal itu akan terealisasi.

“Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi kenaikan gaji PNS tahun depan, Purbaya menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui detail kebijakan tersebut.

“Aduh saya enggak tahu, kayanya ada tapi saya belum tahu detailnya,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, belum direncanakan untuk tahun 2026. Hal ini karena tidak terdapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu Tri Budhianto menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan atau kebijakan khusus untuk menyiapkan kenaikan gaji ASN di tahun depan.

“Kalau kita bicara 2026 di nota keuangan, belum kelihatan kenaikan gaji di 2026 ini,” ujar Tri dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).