Ini Rincian Daya Listrik yang Dapat Diskon Listrik PLN 50 Persen di Oktober 2025

JAKARTA - Ini rincian daya listrik yang dapat diskon listrik PLN 50 persen di Oktober 2025. PT PLN (Persero) kembali memberlakukan diskon listrik 50 persen untuk pelanggan yang berlaku sejak 17 Oktober hingga 30 Oktober 2025.

Diskon listrik 50 persen PLN ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 dalam bentuk promo diskon tambah daya listrik 50 persen melalui program Oktober Optimal Tambah Daya (OOTD).

Syarat Dapat Diskon Listrik 50 Persen

Promo tambah daya listrik 50 persen dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan tegangan rendah satu fasa di semua golongan tarif dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA.

Adapun ketentuannya yaitu telah menjadi pelanggan PLN sebelum 1 Oktober 2025.

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud terima kasih PLN atas kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang terus mendukung pelayanan kelistrikan nasional.

"Dalam momentum HLN ke-80, PLN ingin memberikan apresiasi kepada pelanggan setia melalui program OOTD. Program ini juga menjadi wujud nyata komitmen kami dalam meningkatkan kenyamanan dan produktivitas masyarakat melalui akses listrik yang andal dan terjangkau," ujar Adi di Jakarta.