HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |07:46 WIB
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat
BLT Rp900.000 Belum Cair Merata, Purbaya Perintahkan Pos Indonesia Percepat (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat. 

Bantuan ini ditujukan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mulai disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sejak Senin, 20 Oktober 2025.

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut. Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran.

"Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat yang biasa untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).

Purbaya optimis keterlambatan ini akan segera teratasi. "Mungkin besok sudah mengalir," imbuhnya.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran dana.

"Saya perintahkan ke bidang saya untuk diskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga," tegasnya.

 

