Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |06:48 WIB
Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70%
Purbaya Sudah Bayar Kompensasi PLN dan Pertamina: Kini Tiap Bulan Dibayar 70% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, skema pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) telah disusun ulang dengan mekanisme yang lebih cepat dan terstruktur. Purbaya menyebut percepatan pembayaran kompensasi yang sebelumnya dilakukan setiap kuartal, kini sudah terbayar semua.

“Jadi gini, dari 6 yang kompensasi ya, subsidi kan tiap bulan kan, subsidi otomatis keluar. Yang kompensasi kita buat sistem yang baru di mana kita bayar juga tiap bulan 70 persennya. 70 persen, 70 persen nanti bulan ke-8, kita hitung seperti apa, kurang atau lebih. Kalau clear, tinggal 30 persen kita bayar semuanya,” jelas Purbaya, Selasa (21/10/2025).

Purbaya menegaskan bahwa dana kompensasi yang telah direalisasikan telah tersedia dan sudah proses administratif dari PLN dan Pertamina.

“Sudah, sudah dikirim, sudah cair harusnya sih. Enggak, sekarang ya, kita sudah kirim surat ke Pertamina dan PLN bahwa uangnya sudah available, atau dananya udah available, tinggal mereka kirim surat ke kita,” ungkap Purbaya.

“Tinggal mereka kirim surat, nanti duit kayak gitu, nanti dicairkan, nanti kita kirim uangnya. Tapi sudah disetujui oleh tiga menteri, jadi udah enggak ada masalah,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392/purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178176/purbaya-TNoS_large.jpg
Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai via WA Lapor Pak Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178164/purbaya-vZ48_large.jpg
Ini Nomor Lapor Pak Purbaya untuk Aduan Pajak dan Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178150/purbaya-hpcG_large.jpg
Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178147/purbaya-I0ge_large.jpeg
Purbaya Tambah Anggaran LPDP Rp13 Triliun Penuhi Permintaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178146/purbaya-rlZQ_large.jpg
Purbaya Siap Bongkar Penyelundupan Besar-besaran, Sudah Kantongi Nama Pemain
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement