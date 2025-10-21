Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tambah Anggaran LPDP Rp13 Triliun Penuhi Permintaan Prabowo

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |07:26 WIB
Purbaya Tambah Anggaran LPDP Rp13 Triliun Penuhi Permintaan Prabowo
Purbaya Tambah Anggaran LPDP Rp13 Triliun Penuhi Permintaan Prabowo (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp13 triliun. Penambahan anggaran LPDP ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun belum mendiskusikan detailnya, Purbaya menyatakan penambahan anggaran untuk sektor pendidikan tersebut dimungkinkan untuk tahun anggaran mendatang.

"Saya belum diskusi detailnya, tapi diperkirakan diminta ditambahkan dari LPDP," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 20 Oktober 2025 malam.

Mengenai kesiapan Kementerian Keuangan, Purbaya memastikan bahwa alokasi tambahan untuk pendidikan dapat dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa revisi anggaran di tahun berjalan memiliki keterbatasan.

"Kalau tahun depan sih bisa. Kalau sekarang, enggak bisa," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan idenya untuk menambah dana abadi LPDP saat memberikan pidato pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara Jakarta, Senin sore.

Dana itu berasal dari hasil pengembalian kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang diserahkan kepada pemerintah melalui Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. Tambahan dana juga bisa berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

"Kita didik mereka dengan beasiswa penuh LPDP akan saya tambahkan, uang-uang dari sisa efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP, mungkin yang Rp13 triliun," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet 1 tahun pemerintahan di Istana Negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178146/purbaya-rlZQ_large.jpg
Purbaya Siap Bongkar Penyelundupan Besar-besaran, Sudah Kantongi Nama Pemain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178141/purbaya-r3jX_large.jpg
Tak Saling Sapa dengan Luhut, Purbaya: Hubungannya Baik Enggak Ada Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177975/menkeu_purbaya-5Qeq_large.JPG
Purbaya Soroti Anggaran Mengendap di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177962/menkeu_purbaya-lAyR_large.JPG
Cerita Purbaya soal Soeharto Bisa Jadi Presiden 32 Tahun: Pengendalian Inflasi dan Harga Beras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177961/menkeu_purbaya-tF91_large.JPG
Purbaya ke Kepala Daerah: Kalau Inflasi Terkendali, Pasti Terpilih Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177897/mendagri-doHu_large.jpg
Di Depan Purbaya, Mendagri Pamer Pendapatan Daerah Dekati Rp1.000 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement