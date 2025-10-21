Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai via WA Lapor Pak Purbaya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |11:01 WIB
Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai via WA Lapor Pak Purbaya
Cara Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai via WA Lapor Pak Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara lapor masalah pajak dan bea cukai via WA Lapor Pak Purbaya di nomor 082240406600. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah membuka kanal aduan Lapor Pak Purbaya terkait keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak.

Masyarakat bisa langsung lapor keluhan terkait masalah pajak dan bea cukai melalui WhatsApp (WA) 082240406600. Dalam laporannya harus dicantumkan nama lengkap dan alamat email.

"Kini bisa langsung Lapor Pak Purbaya! Melalui layanan WhatsApp di 0822 4040 6600, masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan mencantumkan nama lengkap dan alamat surel (email)," tulis akun Instagram menkeuri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Menkeu Purbaya untuk memperkuat integritas, transparansi, dan memastikan setiap suara masyarakat didengar langsung.

Pembentukan bilik pengaduan ini, kata Purbaya, telah direncanakan sejak minggu pertama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. 

Tujuannya untuk mencegah perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berpotensi mengarah pada pemerasan maupun tindakan ilegal lainnya.

Lapor Pak Purbaya dibuka sejak 15 Oktober 2025 dan telah menerima 15.933 aduan hanya dalam dua hari sejak beroperasi penuh.  Dari jumlah tersebut, yang telah selesai diverifikasi sebanyak 2.648, terdiri dari 189 Kategori Aduan dan 2.459 Kategori Non Aduan (berisi ucapan selamat). Sisanya, sebanyak 13.285 WA, masih dalam proses verifikasi.

"Yang ucapin selamat ada 2.459 ya, muji-mujilah, lumayan lah. Sisanya 13.285 sedang diverifikasi dan ini ada 10 yang sudah mau dikerjakan ya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

 

