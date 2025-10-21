Tak Saling Sapa dengan Luhut, Purbaya: Hubungannya Baik Enggak Ada Masalah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tetap baik-baik saja.

Hal ini disampaikan Purbaya kepada awak media yang mengkonfirmasi bahwa dirinya dan Luhut terlihat tidak saling sapa saat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” tegas Purbaya yang memastikan bahwa tidak ada masalah yang terjadi antara dirinya dengan Luhut.

Purbaya menjelaskan, momen tidak saling sapa tersebut terjadi semata karena posisi tempat duduk yang berjauhan. Dalam sidang tersebut, Luhut diketahui duduk di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sementara di sisi kanannya terdapat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Kan jauh berapa kursi, masa 'Pak Luhut, Pak Luhut' (gestur memanggil dari jauh),” jelas Purbaya. Dengan penegasan tersebut, Purbaya menepis spekulasi adanya ketegangan dengan Luhut.

Sebelumnya, hubungan antara keduanya sempat menjadi sorotan publik menyusul perbedaan pandangan dalam proyek family office yang digagas pemerintah.