Ancam Pecat Pegawai Nakal, Purbaya: Kita Monitor Apakah Masih Ada yang Nekat

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memecat lagi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Foto: Okezone.com/Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memecat lagi pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebelumnya, Purbaya telah memecat 26 pegawai.

Purbaya menegaskan terus memonitor perilaku aparat melalui kanal pengaduan langsung dari masyarakat, "Lapor Pak Purbaya".

"Nanti kita lihat. Kan saya sudah buka pengaduan dari masyarakat langsung, kan. Nanti kita monitor ke depan, masih ada yang nekat apa enggak," ujar Purbaya usai Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk membersihkan jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ketika ditanya mengenai adanya laporan bahwa 13 pegawai lain sedang diproses, Purbaya menyatakan belum menerima laporan terbaru tersebut secara resmi.

"Itu saya enggak tahu kalau dari Bimo (Dirjen Pajak) itu. Tapi belum, belum saya terima, belum sampai saya," katanya.

Menkeu Purbaya sebelumnya telah mencatat bahwa kanal pelaporan "Lapor Pak Purbaya" yang baru dibuka telah menerima hampir 16.000 aduan dalam dua hari, dengan puluhan kasus yang dianggap serius dan akan segera ditindaklanjuti.