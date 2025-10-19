Purbaya Bongkar Ulah Oknum Pajak dan Cukong Rokok Ilegal

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar kelakuan oknum pegawai pajak di sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kawasan Tangerang, Banten. Hal ini diketahui dari laporan masyarakat yang disampaikan di "Lapor Pak Purbaya".

Laporan tersebut menyoroti dugaan tindakan premanisme yang dilakukan oleh aparat pajak di Banten.

"Minggu depan saya cek, harus sudah rapi nih. Kalau ada premanisme, dia minta duit, pasti maksa ya? Hebat juga ya, kreatif lah. Oh ternyata betul. Saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata enggak. Ini birokrasi seperti itu, mereka pikir kan menteri cuma 5 tahun, 4 tahun lah kalau saya sekarang ya sampai akhir tahun nanti 2029. 4 tahun ya, habis itu mereka bisa berkuasa lagi," ungkap Purbaya.

Purbaya juga mendapat laporan soal Otoritas Bea Cukai di Riau yang hanya menindak peredaran di warung-warung kecil, bukan membasmi distributor atau "cukong-cukong" utama.

Purbaya memastikan telah membentuk tim ahli dari unsur perpajakan yang memahami seluk-beluk tingkah laku aparat. Tim ini akan membuat daftar cukong-cukong rokok ilegal di setiap daerah.